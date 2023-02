Formazioni ufficiali Al Ahly-Real Madrid: Mondiale per club 2022

Le formazioni ufficiali di Al Ahly-Real Madrid, seconda semifinale del Mondiale per club 2022. Le due squadre scenderanno in campo alle 20:00 nella speranza di raggiungere nell’atto conclusivo l’Al Hilal, vittorioso per 2-1 contro il Flamengo. Ecco le scelte dei due allenatori a partire dal primo minuto di gioco.

Le formazioni ufficiali

Al Ahly: El Shenawi, Hany, Metwalli, Abdelmonem, Maaloul; Dieng, Al Sulaya; El Shahat, Afsha, Abdelkader, Sherif.

Real Madrid: Lunin; Nacho Fernandez, Rudiger, Alaba, Camavinga; Modric, Tchouaméni, Kroos; Valverde, Rodrygo, Vinicius Junior.