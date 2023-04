Juventus, Del Piero firma una “doppietta”: sarà sulle tribune dello Stadium per la sfida con l’Inter

Ancora una “doppietta” per Del Piero: la leggenda della Juventus infatti, dopo aver visto all’Allianz Stadium la gara di campionato contro il Verona, vinta per 1-0, sarà in tribuna anche questa sera, ad assistere alla semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter. I tifosi, così come l’ex numero 10, sperano quindi che la sua presenza porti fortuna esattamente come sabato sera.