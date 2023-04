Europei 2032, Abodi: “Formalizzato Dpcm a sostegno della nostra candidatura”

“C’è un Dpcm che si è formalizzato e ha chiuso il suo iter. Oggi possiamo dire l’esatta composizione del comitato interistituzionale che sosterrà la candidatura degli Europei che farà parte del dossier, è un impegno del governo che si assume”. Andrea Abodi, ministro dello sport, parla così a margine del convegno sul futuro degli stadi in Italia. Quanto alla possibilità di allargare il numero degli stadi coinvolti nell’organizzazione degli Europei 2032 ha aggiunto: “C’è un interesse e vorremmo fare in modo che qualche stadio in più entrasse nel perimetro delle condizioni agevolate e sostenute. Poi però, c’è l’altro livello perché c’è una cabina di regia che si è mai riunita. Ora consolidiamo l’azione a supporto della candidatura e poi lavoriamo per tutto il resto perché non abbandoniamo il 13mo stadio al suo destino”, ha concluso.