Juventus, Bonucci arriva al J Medical. Un tifoso grida: “Non te lo meritavi”

Come previsto, Leonardo Bonucci si è presentato questa mattina al J Medical per effettuare le visite mediche di rito prima di iniziare la preparazione. Al difensore della Juventus è stato comunicato di essere fuori dal progetto bianconero. “Non te lo meritavi” grida un tifoso presente all’esterno della struttura. Oltre a Bonucci, sono arrivati al J Medical anche Chiesa, McKennie e i due giovani che rientrano dai prestiti, Cambiaso e Rovella.