Juventus, Allegri: “Scudetto? Non ha senso parlarne ora”

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato ai ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della sua squadra per 8-0 nella sfida amichevole in famiglia all’Allianz Stadium di Torino contro la formazione Next Gen di mister Brambilla. Ecco le sue parole: “Buone indicazioni da un bell’allenamento che ci ha avvicinato ai tifosi in un anno importante in cui c’è il centenario della famiglia Agnelli. Ci tenevamo a fare bene, eravamo un po’ impacciati all’inizio ma stiamo crescendo, sappiamo l’importanza di questa annata ma dobbiamo lavorare con serenità sapendo che tra dieci giorni inizia il campionato”.

Su Vlahovic: “Dusan sta lavorando bene, ha avuto momenti di difficoltà fisica perché doveva recuperare. Tripletta di Kaio Jorge? Sono contento per Kaio, è un piacere vederlo giocare, sa giocare a calcio e ha le movenze del grande giocatore. Ha la possibilità di fare una carriera importante, ha tutte le qualità per farla”.

E ancora: “Sono contento della rosa che abbiamo a disposizione. Come ho detto in precedenza e come ha detto il direttore Giuntoli, Vlahovic è il centravanti della Juventus ma davanti a offerte importanti valuterà la società che ha l’obiettivo di diventare un club sostenibile. Io non ci metto bocca, faccio valutazioni tecniche e di Vlahovic sono molto contento”.

Per concludere: “Parlare di scudetto ora non ha senso. Parliamo di lavorare e crescere. Non so se è un vantaggio o uno svantaggio giocare in Europa. È più bello ma prendiamola come un’opportunità per lavorare tutta la settimana. Abbiamo l’obiettivo di arrivare a marzo nelle migliori condizioni e l’obiettivo minimo di tornare a giocare di nuovo la Champions l’anno prossimo”.