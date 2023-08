Juventus, Sky Sport: “Ad oggi il Chelsea non vuole fare lo scambio Vlahovic-Lukaku”

Ad oggi il Chelsea dice no ad uno scambio tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku. Lo riporta Sky Sport. Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile asse di mercato tra le due squadre, con l’attaccante belga pronto a sposare il progetto bianconero e il bomber serbo destinato a fare il percorso inverso. Ma per ora la trattativa subisce un duro stop per volere dei Blues. Troppo ampia infatti è la distanza di valutazione tra i due club, scrive il giornalista Gianluca Di Marzio. Peraltro oggi i tifosi juventini hanno tenuto a precisare la loro posizione, con il coro “Noi Lukaku non lo vogliamo” e gli applausi per Vlahovic. Per ora quindi, non c’è margine per un maxi scambio.