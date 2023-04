Juventus, Allegri ritrova Alex Sandro e De Sciglio verso lo Sporting Lisbona

Giornata di vigilia per la Juventus, che alla Continassa ha svolto in mattinata l’allenamento di rifinitura in vista della sfida contro lo Sporting Lisbona. I bianconeri, che in terra lusitana partiranno dall’1-0 dell’andata, ritrovano De Sciglio e Alex Sandro, entrambi sulla via del recupero dopo gli ultimi fastidi muscolari. Fermo ancora ai box, invece, Moise Kean, che dopo aver saltato la sfida contro il Sassuolo ne avrà ancora per un paio di settimane.