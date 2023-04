L’ex allenatore del Crawley squalificato fino al 2026 per insulti razzisti ai giocatori

John Yems, ex allenatore del Crawley, era stato licenziato un anno fa a causa di insulti razzisti e comportamenti disciminatori nei confronti dei propri giocatori di colore. Lo scorso gennaio era già arrivata una squalifica di 17 mesi a lui rivolta, ma notizia dell’ultima ora è che la FA, la Federcalcio inglese, ha optato per un ulteriore inasprimento della pena nei suoi confonti: Yems, infatti, non potrà tornare ad allenare fino al 2026.