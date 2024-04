Juventus, Allegri: “Gara di sofferenza, ma finale meritata”

“E’ stata una gara di sofferenza. Abbiamo preso subito gol su palla inattiva. Abbiamo avuto delle occasioni e poi abbiamo rischiato di capitolare al 45′. La squadra è cresciuta fisicamente e ha creato delle occasioni favorevoli. Non era facile reagire dopo lo svantaggio, si poteva anche crollare ma i ragazzi sono stati bravi. Siamo in finale dopo tre anni, ma ora dobbiamo concentrarci sul campionato perché non abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo. In questo momento si giocano partite pesanti, che per un anno e mezzo non abbiamo giocato. L’anno scorso c’era una situazione non idonea per il caos fuori. Quest’anno siamo stati con l’Inter fino a gennaio, poi c’è stato il crollo e ora siamo obbligati a vincere“. A dirlo è il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta per 2-1 subita contro la Lazio, che ha consentito ai bianconeri di centrare la finale di Coppa Italia. “Sui gol ci sono stati errori grossolani, ma questa era una partita importante per il proseguo del campionato – ha proseguito l’allenatore bianconero – L’eventuale eliminazione avrebbe creato risvolti psicologici per le prossime partite. In questi momenti non è facile per nessuno, ma sono occasioni di crescita per i ragazzi. Credo che nel computo delle due partite abbiamo meritato la finale”.