Regolamento prosecuzione Udinese-Roma: ecco come funziona con formazioni e sostituzioni

Si avvicina la prosecuzione del Bluenergy Stadium Udinese-Roma: la sfida, interrotta al 71′ per il malore occorso a Ndicka e mai più ripresa in quella serata, è stata, tra mille polemiche, fissata per giovedì 25 aprile alle ore 20, quando si scenderà in campo (come da regolamento, entro 15 giorni) per ripartire dal minuto 71 in cui si era fermato il gioco, visto che, come ricorda lo Statuto della Lega Serie A, “la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento dell’interruzione, come da referto del direttore di gara”.

Ci sono inoltre diverse cose da sapere per quanto riguarda la modalità di prosecuzione, legate alle formazioni che potranno schierare i due tecnici, alle sostituzioni e alle sanzioni disciplinari: nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori tesserati momento dell’interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno dell’interruzione, dunque potremo vedere degli undici diversi rispetto a quelli che hanno concluso la partita al minuto 71 dopo il triplice fischio di Pairetto.

PROSECUZIONE UDINESE-ROMA: TUTTE LE REGOLE

Ci sono però alcune avvertenze: i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente; inoltre, i calciatori eventualmente espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione (ma non è questo il caso); e ancora, i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione; viceversa, possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta; altra regola da tenere a mente, le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione, infine, tra le cose principali da ricordare, nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara: nel dettaglio, ne sono state effettuate due per parte, ma in entrambi i casi in unico slot, dunque ancora tre cambi e due slot per tutte e due le formazioni. Non potranno giocare, in sostanza, Ehizibue, Kamara, Huijsen e Aouar che avevano iniziato il 14 aprile ed erano stati sostituiti.