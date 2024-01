Jupiter League, RWDM-Eupen sospesa: cosa succede con le scommesse

La partita tra RWDM ed Eupen della Jupiter League è stata definitivamente sospesa a pochi minuti dal 90′ sul punteggio di 0-1. Il match del campionato belga, dopo una pausa temporanea, è stato abbandonato con il cronometro fermo all’84’ perché sono stati lanciati dei fumogeni in campo e i tifosi si stanno producendo in diverse intemperanze. Non è cambiato il regolamento relativo alle scommesse: verranno pagate le scommesse che si erano già chiuse (per esempio OVER 0.5 o qualunque tipo di giocata già definita e chiusa).