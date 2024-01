MOVIOLA – Lecce-Juventus, contatto tra Bremer e Almqvist: per arbitro e Var niente rigore

Episodio da moviola in Lecce-Juventus. C’è un calcio di rigore chiesto a gran voce dai salentini per un contatto tra Gleison Bremer e Almqvist, che era fuggito sgasando sulla corsia di destra. Una spinta da parte del difensore brasiliano c’è, così come molta astuzia, malizia ed esperienza, Doveri valuta come non falloso o comunque non abbastanza per un calcio di rigore e il Var Valeri non interviene.