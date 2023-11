Judo, Oceania Open 2023: quinto posto per Miceli nei -66 kg, Aversa settimo nei -60

Mattia Miceli ha concluso al quinto posto una buona gara nei 66 kg a Perth, in occasione dell’Oceania Open 2023, evento con circa 300 atleti ai nastri di partenza. L’azzurro ha debuttato con una vittoria per ippon ai danni di Jason Patrick Zacko Ngawili, atleta della Repubblica Centrafricana, per poi superare anche l’azero Kamran Suleymanov. Niente da fare purtroppo ai quarti contro il turco Muhammed Demirel e dunque addio zona medaglie. Miceli però non si è lasciato abbattere ed ha superato nel recupero il canadese Julien Frascadore, per poi arrendersi nella finale per il bronzo (con l’assegnazione di tre sanzioni) al cipriota Georgios Balarjishvili (in precedenza vittorioso ai danni di un altro azzurro, Luca Caggiano).

Per quanto riguarda gli altri azzurri, Simone Aversa ha chiuso al settimo posto nei 60 kg: dopo il bye dell’indiano Vijay Kumar Yadav, ha sconfitto per ippon il marocchino Younes Saddiki prima di capitolare contro il beniamino di casa Joshua Kats e, nel recupero, contro il brasiliano Michel Augusto. Niente da fare per Angelo Pantano nei 60 kg, sconfitto da Chong-You Lin (Taiwan), così come per Flavia Favorini e Nadia Simeoli nei 63 kg, battute rispettivamente da Iva Oberan (Croazia) – dopo la vittoria su Tamires Crude (Brasile) – e dalla brasiliana Nauana Silva. Nella giornata di domani, sabato 11 novembre, saranno impegnati Leonardo Casaglia e Giacomo Gamba (81), Sylvain Lorenzo Agro nei +100 kg, Martina Esposito ed Irene Pedrotti nei 70 kg, Linda Politi e Giorgia Stangherlin nei 78 kg ed Erica Simonetti nei +78 kg.