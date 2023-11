Verso il derby, Roma: Pellegrini, Zalewski e Spinazzola ritornano in gruppo

Non c’è un attimo di pausa per la Roma. Dopo il test contro lo Slavia Praga in Europa League con la sonora sconfitta per 2-0, gli uomini di Mourinho sono scesi in campo per preparare il derby contro la Lazio che vedrà i giallorossi impegnati domenica alle 18. A Trigoria, quindi, è andato in scena il classico lavoro di scarico con i giocatori che hanno preso parte alla gara in Repubblica Ceca a lavorare in palestra e tutti gli altri sul terreno di gioco per la tradizionale seduta. Tra questi anche Lorenzo Pellegrini, con il capitano tornato ad allenarsi in gruppo dopo lo stop per un problema al flessore che lo ha costretto ai box. Il centrocampista, quindi, dovrebbe rientrare tra i convocati anche se sarà difficile vederlo in campo dal primo minuto. In gruppo, poi, anche Spinazzola e Zalewski, anche loro arruolabili per il derby e frecce nell’arco di un Mourinho che piano piano inizia a recuperare pezzi del suo scacchiere.