Judo, Grand Slam Tashkent 2024: prima giornata amara per gli azzurri

Non inizia nel migliore dei modi l’avventura dell’Italjudo al Grand Slam a Tashkent, che registra una partecipazione di 495 atleti di 68 nazioni. Poche soddisfazioni in questa prima giornata in Uzbekistan che vedeva al via sei azzurri. In campo maschile sono arrivate un paio di vittorie per Angelo Pantano nella categoria fino ai 60 kg, dove ha sconfitto il colombiano Rojas e l’azero Tailob prima di arrendersi al turo Yildiz; out all’esordio Andrea Carlino, sconfitto da Gulov. Debutto amaro anche per Matteo Piras, dal quale ci si attendeva certamente di più nel tabellone fino ai 66 kg: l’azzurro, dopo aver usufruito di un bye, si è subito arreso al padrone di casa Vadjiev.

Tra le donne la delusione di giornata arriva da Assunta Scutto, la quale partiva come prima favorita nel torneo fino ai -48kg. La nostra portacolori, però, dopo un bye all’esordio, è stata sconfitta dalla spagnola Julia Figueroa in quello che è stato il rematch della finale mondiale. Nella categoria -55 kg Kenya Perna è stata battuta dalla francese Amandine Buchard, mentre l’esordio assoluto in un Grand Slam per Micaela Sciacovelli si è concluso con una sconfitta al debutto contro Juraeva.