Udinese-Salernitana, Cioffi: “Penalizzazione non da poco nelle ultime due gare in casa. Ci serve il supporto dei nostri tifosi”

“Abbiamo passato le ultime due gare in casa con una penalizzazione non da poco. La potenza della nostra Curva è stata una discriminante in negativo. La tifoseria di Udine è molto inglese e ci supporta fino all’ultimo. Abbiamo bisogno del loro sostegno per tornare a fare quello per cui siamo pagati: vincere”. Così Gabriele Cioffi, in conferenza stampa, alla vigilia dell’importante sfida salvezza contro la Salernitana. “La Salernitana ha valori in mezzo al campo importanti: mi aspetto una squadra che viene a giocarsi la gara a guardia bassa, ma per la posizione di classifica oserà anche. Dovremo essere bravi a leggere i vari momenti della gara, quindi servirà calma”, aggiunge.

Sulle condizioni dei suoi: “Pereyra non siamo riusciti a recuperarlo, da capitano verrà in panchina, ma non sarà utilizzabile – ha aggiunto – A destra abbiamo Ebosele e Ferreira, perché Ehizibue ha subito un trauma cranico importante con il Genoa. Si è allenato solo una volta con noi, quindi anche lui verrà all’inizio in panchina”. Il tecnico non teme per la sua posizione in panchin: “Tutti gli allenatori sono in discussione tutte le domeniche: dunque ho vissuto la preparazione alla gara come sempre al 110%”.