Jannik Sinner vince l’Atp 500 di Pechino 2023: montepremi e nuovo ranking

Jannik Sinner ha conquistato l’Atp 500 di Pechino 2023, prestigioso torneo di scena sul cemento cinese che ha visto ai nastri di partenza quasi tutti i big del tennis mondiale. Sconfitto in finale Daniil Medvedev, vera e propria bestia nera dell’altoatesino, con il punteggio di 7-6 7-6. Grazie a questo successo, Sinner incassa 500 punti che gli consentono di consolidare la quarta posizione del ranking mondiale e issarsi a quota 4875 punti. Un successo che inoltre gli vale la qualificazione alle Atp Finals di Torino per la prima volta in carriera (due anni fa era entrato come riserva al posto di Berrettini). Come se non bastasse, Jannik porta a casa anche un cospicuo assegno da 636.772 euro.