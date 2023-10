Highlights Jannik Sinner-Daniil Medvedev 7-6(2) 7-6(2): Finale Atp 500 Pechino 2023 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 42

Gli highlights della finale dell’Atp 500 di Pechino tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Il prossimo numero 4 al mondo ha battuto in due set Daniil Medvedev e si è aggiudicato il China Open di Pechino, un Atp 500. Il 22enne altoatesino si è imposto 7-6 (2), 7-6 (2) sul russo numero 3 del mondo che lo aveva sempre battuto nei sei incontri precedenti. Nono titolo in carriera per l’azzurro.