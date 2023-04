Napoli-Milan in tv: data, orario e diretta streaming ritorno quarti Champions League 2022/2023

Napoli-Milan è il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023 e sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming della sfida che si gioca allo stadio Maradona. Dopo l’andata giocata al Meazza, il clamoroso derby tutto italiano in coppa alle ore 21 di martedì 18 aprile stabilirà chi tra rossoneri e azzurri si ritroveranno in semifinale contro una tra Inter e Benfica. Diretta tv in chiaro su Canale 5 e in pay su Sky Sport Uno, diretta streaming su Mediaset Infinity e su Sky Go.