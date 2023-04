Jannik Sinner in finale nel Masters 1000 Miami 2023: montepremi e nuovo ranking

Jannik Sinner si è qualificato per la finale del Masters 1000 di Miami 2023 al termine di un’indimenticabile sfida contro il numero uno al mondo Carlo Alcaraz. L’altoatesino torna nell’atto conclusivo del torneo in Florida a distanza di due anni. Prosegue la sua crescita e il suo meraviglioso inizio di stagione.

Per quanto concerne prettamente i numeri, Sinner si è assicurato ben 600 punti del ranking maschile, per un totale di 3345 punti che lo proiettano alla posizione numero 9 della classifica; inoltre, l’altoatesino ha fatto suoi ben 624mila e 700 euro complessivi. Ora si spera nel colpaccio in finale contro Daniil Medvedev, che vorrebbe significare nuovo best ranking alla posizione n°6 Atp. Di seguito il montepremi completo del Masters 1000 di Miami 2023.

MONTEPREMI ATP MASTERS 1000 MIAMI 2023

PRIMO TURNO – € 17.599 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 29.129 (25 punti)

TERZO TURNO – € 52.599 (45 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 91.442 (90 punti)

QUARTI DI FINALE – € 173.977 (180 punti)

SEMIFINALI – € 332.585 (360 punti)

FINALISTA – € 624.700 (600 punti)

VINCITORE – € 1.190.454 (1000 punti)