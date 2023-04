Spezia-Salernitana, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Spezia-Salernitana, match valido per la ventottesima giornata di Serie A 2022/2023. Scontro salvezza di capitale importanza al Picco, dove sono in palio punti pesantissimi per allontanarsi dal terzultimo posto. Chi riuscirà a spuntarla, i liguri o i campani? Spezia-Salernitana sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Sergio Floccari.