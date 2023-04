Milano Marathon 2023, Renzi: “Finire una maratona è una bellissima sfida con te stesso”

Nella giornata odierna è andata in scena la Milano Marathon, alla quale ha preso parte anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi che, attraverso i propri profili social, ha spiegato brevemente le proprie sensazioni: “Finire una maratona è una bellissima sfida innanzitutto con te stesso. Rimettersi in gioco ogni giorno è l’avventura più bella della vita. Sono felice di aver chiuso la maratona di Milano in 3h58. Grazie a Paolo e a chi mi ha dato una mano, anche semplicemente con un ‘Non mollare’. Vi voglio bene, alla prossima sfida”.