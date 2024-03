Jannik Sinner in finale al Masters 1000 di Miami 2024: montepremi e nuovo ranking

Jannik Sinner annienta Daniil Medvedev nella prima semifinale del tabellone maschile e accede all’atto conclusivo del Masters 1000 di Miami. Per la terza volta l’azzurro è in finale nel torneo che si svolge in Florida e dopo due sconfitte contro Hurkacz e lo stesso Medvedev, questa volta il nostro campione proverà a conquistare il titolo contro il vincente di Zverev-Dimitrov. L’accesso in finale garantisce altri 650 punti, che al momento non gli consentono però di scavalcare Carlos Alcaraz al secondo posto della classifica mondiale. Servirà infatti vincere il torneo per prendersi il nuovo best ranking di n°2 al mondo. Per Jannik, oltre ai punti, anche un cospicuo assegno che supera i 500.000€. Il tutto in attesa della finale…

MONTEPREMI ATP MASTERS 1000 MIAMI 2023

PRIMO TURNO – € 21.841 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 31.875 (30 punti)

TERZO TURNO – € 54.603 (50 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 93.314 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – € 170.922 (200 punti)

SEMIFINALI – € 300.268 (400 punti)

FINALISTA – € 540.483 (650 punti)

VINCITORE – € 1.016.293 (1000 punti)