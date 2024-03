Jannik Sinner in finale al Masters 1000 di Miami: avversario, data, orario, canale e diretta streaming

Jannik Sinner batte Daniil Medvedev e conquista per il secondo anno consecutivo la finale al Masters 1000 di Miami. Il tennista altoatesino, dopo aver vista interrotta la sua striscia di imbattibilità nel 2024 a Indian Wells, ha ripreso la sua marcia in Florida. Demolito anche il russo n°4 del mondo, ora per l’azzurro c’è la possibilità di conquistare il secondo ‘1000’ in carriera e il n°2 del ranking mondiale. Attende il vincitore della semifinale che vedrà opposti il tedesco Sascha Zverev e il bulgaro Grigor Dimitrov, quest’ultimo in grado di sconfiggere Alcaraz nei quarti di finale. Il match si disputerà domenica 30 marzo alle ore 21:00 italiane, le 15:00 di Miami.

La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che seguirà l'evento attraverso i canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Max (canale 205). Il match si disputerà domenica 30 marzo alle ore 21:00 italiane, le 15:00 di Miami.