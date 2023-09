Jabeur-Shnaider in tv: orario, canale e diretta streaming finale Wta Ningbo 2023

Ons Jabeur se la vedrà contro Diana Shnaider nella finale del WTA 250 di Ningbo 2023 (Cina), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città asiatica. Primo confronto in carriera tra le due giocatrici, che si contenderanno il titolo in Cina insieme a punti molto preziosi. Prima finale a livello di circuito maggiore per la giovane russa, che dopo aver battuto Petra Kvitova si è liberata anche di un’altra ceca, Linda Fruhvirtova. Per Jabeur si tratta invece della terza finale stagionale (bilancio di 1-1), maturata dopo le vittorie in tre set ai danni di Zvonareva e Podoroska. Secondo i bookmakers partirà ampiamente favorita la tunisina, determinata ad allungare su Maria Sakkari nella Race e difendere l’ottavo posto (l’ultimo utile per qualificarsi).

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Jabeur e Shnaider scenderanno in campo sabato 30 settembre alle ore 09.00 italiane (le 15.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale tra Jabeur e Shnaider garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.