Bronzetti-Krueger oggi in tv: data, orario, canale e diretta streaming qualificazioni Wta Pechino 2023

Lucia Bronzetti affronterà Ashlyn Krueger nel turno di qualificazione del WTA 1000 di Pechino 2023, torneo in programma dal 30 settembre all’8 ottobre. Dopo i quarti di finale ottenuti sia a Guangzhou che a Ningbo, la tennista romagnola si è presentata all’ultimo mento in quel di Pechino per provare la strada delle qualificazioni. All’esordio un successo in tre set contro la veterana Rebecca Marino, ora la possibilità di giocarsi un posto nel main draw contro la statunitense n°75 del mondo e protagonista di una buona scalata nel ranking negli ultimi mesi. Si tratta del primo scontro diretto tra le due giocatrici.

Bronzetti e Krueger scenderanno in campo oggi, sabato 30 settembre, come 3°match dalle 05:00 ore italiane. La diretta televisiva del torneo di Pechino è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), ma le qualificazioni non hanno copertura tv. Potrete in ogni caso tenere d’occhio sempre Sportface.it che seguirà il torneo di Pechino garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti (con un focus sui tre italiani) per tutto l’arco della settimana.