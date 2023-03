Irlanda-Inghilterra in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Sei Nazioni maschile 2023 rugby

Sta per terminare l’attesa per Irlanda-Inghilterra, partita valevole per il quinto ed ultimo turno del Guinness Sei Nazioni 2023 di rugby maschile. Gli uomini di Andy Farrell, primi in classifica e ancora imbattuti, scendono sul campo di casa per conquistare la quinta vittoria e aggiudicarsi il trofeo. Non sarà però scontato battere la formazione inglese, quarta in classifica e a caccia del terzo successo per chiudere il torneo con il sorriso. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 italiane di sabato 18 marzo sul campo dell’Aviva Stadium di Dublino, in Irlanda. Di seguito, l’orario e le informazioni per seguire in diretta la partita Irlanda-Inghilterra del Sei Nazioni 2023 di rugby maschile.

STREAMING E TV – La partita Irlanda-Inghilterra del Sei Nazioni 2023 di rugby maschile sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena, canale visibile anche in streaming su Sky Go e Now Tv. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.