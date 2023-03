F1 GP Arabia Saudita 2023, qualifiche oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Le qualifiche del GP di Arabia Saudita 2023 a Jeddah di Formula 1 saranno visibili oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Seconda caccia alla pole stagionale e sale a mille l’attesa per conoscere la griglia di partenza in seguito alla consueta disputa di Q1, Q2 e Q3. Prima, però, come al solito in questa giornata intermedia del weekend ci sono le prove libere 3: si parte alle ore 14.30 di sabato 18 marzo su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 con le FP3, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 18 italiane e saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, con la replica in differita disponibile in chiaro su TV8 alle ore 21.30. Sportface.it, come di consueto, vi proporrà la diretta testuale.

Sabato 18 marzo 2023

ore 14.30 Prove libere 3 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

ore 18 Qualifiche su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (differita anche in chiaro su TV8 alle ore 21.30)