Internazionali d’Italia 2023, Trevisan sconfitta in un match al cardiopalma: vince Muchova 7-5 al terzo

Martina Trevisan dopo 2h e 55′ di battaglia perde al fotofinish da Karolina Muchova ed è costretta a salutare gli Internazionali d’Italia 2023. Un match pazzo, per larghi tratti anche giocato con una grande intensità e qualità da parte di entrambe e che vede la tennista ceca imporsi con il punteggio di 3-6 6-3 7-5. Pesano sulla sconfitta della numero uno d’Italia le diverse occasioni non sfruttate nel secondo set e anche il match point mancato sul 5-4 al terzo in un momenti in cui l’inerzia era tutta dalla sua parte dopo essere addirittura riuscita a recuperare da uno svantaggio di 0-4. Alla fine Martina chiude con un 5/19 sulle palle break in cui è più o meno racchiuso tutto il match. Si tratta della terza sconfitta in altrettante sfide con Muchova negli ultimi tre mesi per l’azzurra.

LA PARTITA – Martina inizia in modo un po’ contratto il match, perdendo il servizio nel primo game, ma riesce subito a riportarsi in parità sull’1-1. L’equilibrio prosegue anche nella fase centrale del set, con Martina che questa volta va avanti 4-2 salvo poi concedere il controbreak nel gioco successivo. Ma sul 4-3, al termine di un game molto lottato in cui ha bisogno di ben sei palle break, l’azzurra riesce nuovamente a strappare la battuta all’avversaria, andando a condurre 5-3 poi chiudere 6-3 un parziale ben giocato e ad alta intensità.

Il livello si mantiene alto anche in un secondo set in cui Martina purtroppo non riesce mai a piazzare l’allungo decisivo. La toscana ha una palla break nel terzo game, poi un’altra nel quinto e anche due consecutive nel settimo, ma in nessuna delle quattro occasioni riesce a vincere il punto. In particolare lascia più di un rimpianto quel 15-40 sul punteggio di 3-3, con due errori abbastanza evitabili, uno con il dritto e l’altro col rovescio. Qui cambia la partita: da quelle due chances non concretizzate si apre un parziale enorme di Muchova, che si aggiudica il set per 6-3 e va avanti addirittura 4-0 nel terzo set sfruttando una Trevisan completamente uscita dal match, diventata nel frattempo una macchina di errori non forzati.

Ma è soltanto il primo di numerosi colpi di scena, perché Martina riesce finalmente a sbloccarsi tenendo un servizio e da quel momento, un punto alla volta e con un ‘Pietrangeli’ che ritorna sempre più in partita, inizia la sua rimonta. Il parziale in questo caso è tutto suo: dallo 0-4 sono cinque games consecutivi che la portano avanti 5-4. Nel decimo game, sostenuta da un tifo da stadio, arriva anche il match point per la nostra giocatrice, ma la tensione del momento si sente tutta in una risposta di dritto che finisce lunga. Muchova gioca bene i punti successivi e si porta sul 5-5 e poi è l’azzurra a subire un nuovo contraccolpo: da 30-0 perde il suo turno di battuta e permette alla ceca di andare a servire per il match. Nessun colpo di coda questa volta, Muchova chiude al secondo match point per 7-5 al terzo.