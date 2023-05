Internazionali d’Italia 2023, numeri record per l’Italtennis: 40 tra uomini e donne in main draw e qualificazioni

Numeri record per l’Italtennis che si presenta al via ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia 2023, in programma da lunedì 8 a domenica 21 maggio sui campi del Foro Italico. Complice anche la novità dell’allargamento dei tabelloni a 96, saranno addirittura 40 i nostri rappresentanti tra tabelloni principali e di qualificazioni maschili e femminili.

Ai nastri di partenza del main draw maschile saranno in nove: Marco Cecchinato, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Jannik Sinner sono stati ammessi di diritto, mentre scenderanno in campo tramite wild card Matteo Arnaldi, Fabio Fognini, Luca Nardi, Francesco Passaro e Giulio Zeppieri. Nelle qualificazioni la la pattuglia sarà ancora più nutrita, con ben dodici azzurri presenti: direttamente in tabellone Franco Agamenone, Mattia Bellucci, Riccardo Bonadio, Raul Bracaccio, Francesco Maestrelli, Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori; wild card della federazione assegnate a Flavio Cobolli, Gianmarco Ferrari e Matteo Gigante, mentre si sono aggiudicati gli inviti superando le prequalificazioni Stefano Napolitano e Julian Ocleppo.

Grazie anche alle otto wild card che l’organizzazione ha potuto assegnare, saranno addirittura tredici invece le azzurre inserite nel tabellone principale femminile: alle già ammesse di diritto Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Martina Trevisan si sono aggiunte infatti Nuria Brancaccio, Diletta Cherubini, Sara Errani, Matilde Paoletti, Lisa Pigato, Camilla Rosatello, Dalila Spiteri (vincitrice delle prequali) e Lucrezia Stefanini. Sei le atlete al via nel draw cadetto: Jessica Bertoldo, Deborah Chiesa, Martina Colmegna, Angelica Moratelli, Anna Turati e Federica Urgesi.

Nella giornata di domenica verranno sorteggiati i due tabelloni di qualificazione, con gli incontri che prenderanno il via lunedì. In programma anche il sorteggio del main draw femminile alle 18:30 presso il Parco del Colle Oppio, con vista sul Colosseo. Lunedì, invece, l’estrazione del main draw maschile.