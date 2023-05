Internazionali d’Italia, day 8: altri tre azzurri provano a raggiungere Sinner, Swiatek guida gli ottavi femminili

Si entra nel vivo della competizione, al Foro Italico si apre la seconda settimana degli Internazionali BNL d’Italia 2023. Un lunedì che vedrà in scena tutti gli otto incontri del tabellone femminile e che verà invece concludersi il terzo turno maschile. E con le nostre ragazze tutte eliminate, è chiaro che gli occhi anche quest’oggi saranno puntati sui tre azzurri che proveranno a raggiungere Jannik Sinner al quarto turno.

Alle 11:00 si partirà con Marco Cecchinato, che dopo aver giocato una partita perfetta contro Roberto Bautista-Agut ora ha una ghiotta chance per fare il miglior risultato della sua carriera a Roma. Hanfmann non è un cliente da sottovalutare, perché sul rosso è in grado di ottenere buoni risultati e se ieri ha lasciato le briciole ad un top-10 come Taylor Fritz, di certo la forma fisica e la fiducia nel proprio tennis non mancano. I due si conoscono bene, essendo questo il quinto scontro diretto in meno di tre anni. La brutta notizia è che Hanfmann ha vinto in tre occasioni su quattro, la buona è che Marco si è aggiudicato l’ultimo precedente, giocato pochi mesi fa a Rio de Janeiro. Si prospetta una sfida equilibrata e il siciliano dovrà essere bravo a scendere in campo “sciolto” e senza sentire troppo la tensione per un match che vale molto.

Poi, nel corso del pomeriggio, sarà il turno di Lorenzo Musetti, anche lui alla quinta sfida in carriera contro il suo avversario odierno. E’ Frances Tiafoe, contro cui si è ritirato quest’anno in United Cup ma che era riuscito a battere due volte, una ad Acapulco e un’altra al challenger di Forlì del 2020. Nel mezzo anche un’altra sconfitta a Parma. Sempre incontri molto lottati tra i due e probabilmente questo non farà differenza. E poi c’è Lorenzo Sonego, impegnato senza ombra di dubbio nella sfida più ostica di giornata, dato che aprirà la sessione serale contro Stefanos Tsitsipas. Il curriculum del greco sulla terra battuta lo conoscono tutti e il pronostico non può che essere tutta dalla sua, ma in questi giorni a Lorenzo spesso è stata ricordata quella semifinale del 2021. Chissà che i ricordi non facciano scattare qualcosa…

Tornerà in campo anche Carlos Alcaraz contro il sorprendente ungherese Marozsan, al suo miglior risultato sul circuito maggiore, mentre un incontro che potrebbe regalare spettacolo è quello tra Andrey Rublev – amatissimo tra i viali del Foro quest’anno – e Alejandro Davidovich Fokina.

Come detto, è anche il giorno degli ottavi femminili, ai quali si è giunti con un tabellone che appare notevolmente sproporzionato. Nella parte bassa l’uscita di scena delle maggiori teste di serie regala una chance a molte giocatrici: una tra Bouzkova, Kudermetova, Zheng, Wang, Osorio, Haddad Maia, Keys e Kalinina sarà infatti finalista del torneo. Gli spunti di interesse non mancano, ad esempio nel derby cinese tra due giovani atlete in ascesa. Ma anche per Kudermetova e Haddad Maia, due che stazionano stabilmente in top-15 ormai da circa un anno, può essere un’occasione d’oro per fare un altro step in avanti.

Nella parte alta comanda Iga Swiatek, che dopo aver perso due games in totale in altrettanti incontri sarà protagonista nel serale contro Donna Vekic. Il match del giorno è senz’altro quello tra Elena Rybakina e Marketa Vondrousova, due in grado di colpire la pallina come poche altre. Conosciamo i progressi messi a segno dalla kazaka in questi ultimi dodici mesi, ma la ceca – finalista del Roland Garros 2019 – pare essersi definitivamente messa alle spalle gli infortuni e sta tornando ad ottimi livelli. E quando è nella settimana giusta diventa difficile per chiunque batterla. Ma anche Ostapenko-Kasatkina e Badosa-Muchova sono sfide altamente intriganti.