Highlights e gol Juventus-Cremonese 2-0: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 113

Il video con gli highlights e i gol di Juventus-Cremonese 2-0, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023. All’Allianz Stadium partita che parte malissimo per i bianconeri in virtù del grave infortunio occorso a Pogba, tornato oggi titolare. Poi però nel secondo tempo la squadra di Allegri la sblocca grazie a Fagioli su assist di Chiesa, quindi nel finale il raddoppio di Bremer. Di seguito ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE