Internazionali d’Italia 2024: Tsitsipas rimonta Struff, bene Medvedev

Tabellone maschile allineato al terzo turno in quel del Foro Italico, dove sono in corso gli Internazionali d’Italia 2024. Quest’oggi ha fatto il suo esordio nel torneo anche anche il campione uscente Daniil Medvedev: 7-5 6-4 il punteggio con il quale ha regolato Jack Draper, nonostante un primo set caratterizzato da qualche alto e basso di troppo per il russo, che dovrà stare attendo al prossimo avversario. Si tratta del giovane talento serbo Hamad Medjedovic, vincitore per 7-6(4) 6-4 su Davidovich Fokina. In questa zona di tabellone sfuma il derby americano tra Paul e Tiafoe, con il primo che batte facilmente Karatsev e il secondo che invece continua il suo periodo difficile e raccoglie sei games contro Koepfer. La testa di serie n°7 Hurkacz, che ha dominato Nadal sul Campo Centrale, sfiderà Etcheverry, vincente su Seyboth Wild, mentre l’altro argentino Sebastian Baez ha battuto Dusan Lajovic in due setm olto combattuti.

IL TABELLONE COMPLETO

Nell’altro quarto della parte bassa del draw, avanza con il brivido Stefanos Tsitsipas, chiamato a un esordio tutt’altro che banale contro un giocatore in gran forma come Jan-Lennard Struff. Il tennista ellenico perde il parziale d’apertura al tie-break ma riesce nella rimonta, aggiudicandosi gli altri due per 6-4 6-4. Vittoria con relativo agio anche per Alex De Minaur, contro il quale Carballes Baena raccoglie soltanto cinque games e sorride anche Felix Auger-Aliassime, che batte in due set Van De Zandschulp.