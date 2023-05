Internazionali d’Italia 2023: il 6 e 7 maggio il 1° Simposio internazionale di tennis e padel

Gli Internazionali d’Italia si avvicinano, anzi lo spettacolo sui campi del Foro Italico è già iniziato con gli incontri delle prequalificazioni questa settimana. Ma numerosi sono anche gli eventi collaterali che si terranno nei prossimi quattordici giorni in concomitanza con la manifestazione. Il Simposio Internazionale 2023, organizzato dall’Istituto Superiore di Formazione ‘Roberto Lombardi’, andrà in scena sabato 6 e domenica 7 maggio: si comincerà il 6 mattina alle ore 10.30 con l’udienza da Papa Francesco nell’Aula Paolo VI in Vaticano.

Nel pomeriggio il lavoro si trasferirà sui campi del Foro Italico per una manifestazione dal forte respiro internazionale, sia per il nome e il valore dei relatori (da Toni Nadal a Craig O’Shannessy, da Emilio Sanchez a Riccardo Piatti e Julio Velasco per citare solo i più noti) sia per i partecipanti (oltre 2.000 gli iscritti) provenienti da 30 paesi diversi, fra i quali Iran, Arabia Saudita, Colombia e Stati Uniti. Per tutta la durata del torneo sarà a disposizione dei giovani uno Young Village: scolaresche degli istituti di ogni ordine e grado di tutta Italia, saranno coinvolte con l’obiettivo di avvicinare i giovani a tutti gli sport della racchetta (padel, pickleball, tennistavolo e squash). L’iniziativa richiamerà al Foro circa 40mila ragazze e ragazzi, cui vanno aggiunti 12mila allievi delle Scuole Tennis.