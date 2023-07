Inter, Zenga su Lukaku: “Sono molto deluso, ma vada pure. L’Inter andrà avanti lo stesso”

“C’è tanta delusione. Quando l’ho conosciuto, mi era sembrato un altro. Per quello che aveva detto più volte, anche in quell’intervista molto sentita con il ‘Mai alla Juve'”. Walter Zenga, ex bandiera dell’Inter, commenta così alla Gazzetta dello Sport gli ultimi risvolti circa la vicenda che vede protagonista Romelu Lukaku. “Mi metto nei panni della dirigenza, giornate intere di trattative con il Chelsea per scoprire che intanto Lukaku o chi per lui aveva parlato con il Milan e la Juve. Solo tempo perso. Ma va bene così: quanti campioni sono passati dall’Inter ma l’Inter è sempre andata avanti lo stesso? Che vada anche lui”.