Argentina: River Plate campione con due giornate d’anticipo

Il River Plate è campione di Argentina per la 38esima volta nella sua storia. La squadra di Martin Demichelis vince il titolo con due giornate d’anticipo grazie al successo per 3-1 sull’Estudiantes, scatenando così la festa degli oltre 80mila tifosi dello stadio Monumental di Buenos Aires. Tutte nel primo tempo le reti dei padroni di casa, in gol al 2′ con Beltran, al 18′ con De La Cruz e al 31′ con un rigore di Barco. Nella ripresa gli ospiti accorciano con Mendez al 67′. L’ex difensore di Bayern Monaco, Manchester City e proprio River Plate, ha portato alla vittoria il club dove ha esordito tra i professionisti al primo anno da allenatore.