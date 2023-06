Inter, tutto fatto per Thuram: martedí le visite mediche

Tutto confermato in casa Inter: Marcus Thuram sarà un nuovo giocatore nerazzurro. Nella mattinata di martedì il francese, da Parigi, sbarcherà a Milano. Qui si sposterà alla clinica Humanitas e al Coni per i test fisici. Nel pomeriggio si va in Viale della Liberazione, per firmare ufficialmente il suo nuovo contratto quinquennale.

6 milioni di euro netti a stagione più bonus e una commissione alla firma. Cifra che sarà acquietata dal Decreto Crescita che darà la possibilità di Marotta di continuare ad agire sul mercato.