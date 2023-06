Sarunas Jasikevicius non sarà più il coach del Barcellona. L’allenatore lituano ha infatto deciso di non continuare la sua avventura in blaugrana, e lascerà così la squadra. Al suo posto subentrerà Roger Grimau. 44 anni, Grimau era il capitano dell’ultimo Barcellona che vinse la Superlega, ormai nel lontano 2010.