Inter, Sky Sport: Skriniar ha già firmato con il Psg per giugno

Tutto fatto per l’approdi di Milan Skriniar al Psg. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il difensore dell’Inter avrebbe già firmato il contratto con i parigini, dove approderà in estate. Difficile il suo trasferimento già a gennaio. L’Inter ha infatti rifiutato una prima offerta arrivata dai francesi per acquistare subito il calciatore. Da capire se da qui alla fine del mercato ce ne saranno altre. Di sicuro però, Skriniar sarà un prossimo giocatore del Psg.