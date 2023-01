Inter, Skriniar oltre le polemiche: il difensore festeggia ancora il trionfo in Supercoppa (FOTO)

Non sono giorni facili per Milan Skriniar. Lunedì, mentre il difensore si preparava a scendere in campo per la sfida tra la sua Inter e l’Empoli, il suo agente annunciava l’impossibilità di rinnovare il contratto con il club nerazzurro, aprendo la strada al Paris Saint Germain per portarlo in Italia. Poi, prima dell’intervallo, l’espulsione per doppia ammonizione e la pioggia di polemiche per una situazione tutt’altro che chiara, aggravata dal risultato finale (0-1 in favore dei toscani). Intanto, però, Skriniar cerca di non pensare al periodo buio e con una storia pubblicata su Instagram ha ricordato il successo in Supercoppa di appena una settimana fa. Lo slovacco ha ripubblicato una foto che ritrae lui e Nicolò Barella con in mano il trofeo conquistato mercoledì scorso a Doha.