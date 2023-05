Roma-Siviglia, Damiano dei Maneskin a Budapest con i capelli giallorossi

Damiano David, cantante e leader dei Maneskin, è a Budapest per sostenere alla Puskas Arena la sua Roma, impegnata nella finale di Europa League contro il Siviglia. Il cantautore rock è giunto in macchina con degli amici fino alla capitale magiara e nelle sue storie ha sfoggiato il look per l’occasione, vale a dire dei capelli colorati di giallo e rosso, nella speranza che la sua squadra possa conquistare la coppa.