Inter-Milan 5-1, manita dei nerazzurri nel derby: la reazione di Tramontana (VIDEO)

di Antonio Sepe 15

Filippo Tramontana, voce delle partite dell’Inter nella trasmissione sportiva Diretta Stadio in onda su 7 Gold, è impazzito di gioia per la vittoria per 5-1 dell’Inter contro il Milan. I nerazzurri hanno travolto i rivali a San Siro, nel segno di Thuram e Mkhitaryan, e hanno consolidato il primato in classifica a punteggio pieno. Al settimo cielo Tramontana, che festeggia una serata da incorniciare per i ragazzi di Inzaghi.