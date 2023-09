Inter, Mkhitaryan: “L’importante è la vittoria della squadra, non i miei gol”

Dopo la roboante vittoria per 5-1 dell’Inter nel derby di Milano, il man of the match e autore di due gol e un assist Henrikh Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di DAZN: “Siamo molto felici, io specialmente. Ma l’importante è la vittoria, non che io abbia segnato. Abbiamo iniziato benissimo la stagione e vogliamo continuare così“. Alla domanda sull’impossibilità di essere sostituito nel centrocampo nerazzurro, l’armeno ha risposto: “Siamo tutti qui per un obiettivo, l’importante è che ci gioca dia sostegno. Vogliamo la seconda stella, partita dopo partita, non c’entra chi gioca e chi no. Io faccio del mio meglio, vediamo quanto potrò andare avanti“.

Poi un pensiero sui nuovi: “Abbiamo cambiato un po’, quelli che sono arrivati sanno cosa vuol dire giocare per l’Inter. Tutti hanno dato una mano e hanno fatto la differenza“. Infine un ringraziamento ai tifosi: “Con loro possiamo fare tutto, come vincere cinque derby di fila, voglio ringraziarli per il sostegno. Dobbiamo andare avanti tutti insieme e vediamo cosa succederà alla fine“.