Inter-Milan 1-0, Tiziano Crudeli deluso per il ko dei rossoneri (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

La reazione di Tiziano Crudeli alla sconfitta per 1-0 del Milan contro l’Inter nel match valevole per la semifinale di ritorno di Champions League 2022/2023. Si spegne il sogno europeo dei rossoneri, battuti anche al ritorno dai ragazzi di Inzaghi e costretti a salutare la competizione. Mastica amaro Crudeli, deluso dalla prestazione della squadra di Pioli e per nulla contento di com’è andata la gara. Ecco gli highlights con il commento del giornalista tifoso rossonero di 7 Gold.