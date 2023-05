Pagelle Inter-Milan 1-0, voti e tabellino ritorno semifinale Champions League 2022/2023

Le pagelle di Inter-Milan 1-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del ritorno delle semifinali di Champions League 2022/2023. Al Meazza ci si gioca la finale: nerazzurri che difendono lo 0-2 dell’andata e che hanno una grande occasione nel primo tempo così come i rossoneri. Nella ripresa è Lautaro Martinez a chiudere in modo definitivo i giochi e così sono in finale i ragazzi di Inzaghi. Di seguito ecco i voti ai protagonisti.

GLI HIGHLIGHTS

INTER (3-5-2): Onana 7; Darmian 6.5, Acerbi 7, Bastoni 7; Dumfries 6, Barella 6.5 (39’st Gagliardini sv), Calhanoglu 6.5, Mkhitaryan 6 (43’pt Brozovic 6), Dimarco 6.5 (21’st Gosens 6); Martinez 7.5 (39’st Correa sv), Dzeko 6.5 (21’st Lukaku 6.5). In panchina: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Bellanova, Asllani, D’Ambrosio, Stankovic. Allenatore: Inzaghi 7.5.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 5.5; Calabria 5, Thiaw 6.5 (19’st Kalulu 6), Tomori 5.5, Hernandez 5; Tonali 6, Krunic 5.5; Messias 5.5 (31’st Saelemaekers 6), Diaz 5.5 (31’st Origi 6), Leao 5.5; Giroud 5. In panchina: Mirante, Nava, Ballo-Tourè, Rebic, Kjaer, Florenzi, Pobega, Gabbia, De Ketelaere. Allenatore: Pioli 5.5.

ARBITRO: Turpin (Francia) 6.5.

RETE: 29’st Martinez.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 75.567. Incasso record: 12.547.765 euro. Ammoniti: Thiaw, Barella, Tonali, Krunic, Tomori, Lautaro. Angoli: 5-3 per l’Inter. Recupero: 3′; 3′