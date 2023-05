Inter, sesta finale di Champions League: da Vienna a Istanbul

L’Inter elimina il Milan e si qualifica per la sesta finale di Champions League della sua storia. Il bilancio dei nerazzurri arriva ora a contare sei finali e tre eliminzioni in semifinali. Ma soprattutto i nerazzurri cancellano il tabù dell’euroderby, dopo le due precedenti eliminazioni contro i rossoneri. La prima finale, dopo il doppio confronto con il Borussia Dortmund, spalancò le porte per la vittoria del Prater di Vienna contro il Real Madrid. L’anno seguente dopo l’impresa col Liverpool in rimonta, arrivò il successo sul Benfica nell’ultimo atto. L’Inter approdò in 4 semifinali consecutive tra il 63/64 e il 66/67. Dopo i trionfi, nel 1967 l’accesso alla finale, poi persa contro il Celtic. Nel 1971-72 altra finale, anche questa persa con l’Ajax. Nel 2009-10 il ritorno nell’ultimo atto in Champions League: la banda Mourinho vinse contro il Bayern Monaco e collezionò uno storico Triplete. Inzaghi proverà a scrivere un altro capitolo di storia a Istanbul.