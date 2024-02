Inter-Juventus: i vigili urbani sono in assemblea, traffico in tilt davanti a San Siro

Il derby d’Italia tra Inter e Juventus è concluso, ma per le strade di Milano regna in caos. I vigili urbani sono assenti, impegnati in un’assemblea sindacale e San Siro è un groviglio di macchine a navette in coda. Clacson, incroci senza alcuna regolazione e sporadiche macchine della polizia compongono il panorama post partita, mentre 70.000 spettatori del Meazza lasciano lo stadio.