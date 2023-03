Inter: infortunio per Skriniar, lascia il ritiro della Slovacchia

Milan Skriniar ha lasciato il ritiro della nazionale slovacca. Il difensore dell’Inter, che aveva saltato pochi giorni fa per infortunio la sfida con la Juventus, si è sottoposto a esami strumentali durante il raduno della sua selezione. I controlli hanno evidenziato il persistere della lombalgia che già non gli aveva permesso di scendere in campo in Serie A. Skriniar rientrerà così in Italia per iniziare il percorso di recupero con l’Inter.