Francia, Mbappè è il nuovo capitano della nazionale

Didier Deschamps ha scelto: Kylian Mbappé è il nuovo capitano della Francia in vista degli Europei del 2024. Nessuna sorpresa nella settimana in cui il Ct era chiamato a scegliere l’erede di Hugo Lloris, che ha lasciato la nazionale transalpina. Nel corso del ritiro di Clairefontaine nei pressi di Parigi, il fuoriclasse del Psg è stato indicato come prossimo capitano. Con la nazionale francese Mbappè ha partecipato a due campionati del mondo, vincendone uno, un campionato europeo e due UEFA Nations League, di cui una vinta. Prima di entrare nel giro della nazionale maggiore, è stato anche campione europeo di categoria con la nazionale Under-19. Vice-capitano è stato promosso Antoine Griezmann.