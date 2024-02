Inter-Atalanta 4-0, Inzaghi: “Sto godendo da due anni e mezzo”

Il tecnico dell‘Inter Simone Inzaghi parla ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l’Atalanta, ottenuta per 4-0: “Nel primo quarto d’ora l’Atalanta veniva a pressarci alto e ci siamo dovuti risistemare. Poi abbiamo iniziato a creare occasioni e nel secondo tempo l’approccio è stato ottimo. I ragazzi sono stati bravissimi e il nostro percorso deve continuare senza sosta. Ribattuta di Dimarco? Nell’attesa del Var gli ho detto di andare sulla respinta e stare un po’ più largo: lui è stato bravo a segnare un gol pesante e ad arrivare in area col giusto tempismo. La squadra gioca bene e, in generale, sono due anni e mezzo che io sto godendo“. Continua poi dicendo: “Abbiamo vinto cinque titoli e fatto una finale di Champions: ora in campionato abbiamo un buon margine. Dal 28 gennaio al 28 febbraio eravamo a pari punti con la Juve e in un mese abbiamo creato questo distacco. Le partite sono ancora tantissime e dobbiamo rimanere ancora molto concentrati. Siamo ingiocabili? Diciamo che ho una squadra che cambia gli uomini, ma rimane comunque coi propri principi: è un piacere vedere chiunque scenda in campo. In questo periodo per me è difficile fare delle scelte: Dumfries a Lecce ha fatto molto bene, ma oggi ho comunque schierato Darmian. In generale, Darmian non ha sbagliato un minuto negli ultimi due mesi e stasera ha fatto un primo tempo eccezionale. Bastoni? Posso parlarne solo bene: avrà sbagliato una partita o due nei miei anni qui all’Inter. Nel quotidiano devo fare delle scelte non semplici, ma ho dei ragazzi meravigliosi che danno sempre tutto in campo. Futuro? Sto benissimo qui e mi trovo bene con i ragazzi, la società e i tifosi. È inutile parlarne ora perché bisogna rimanere concentrati in questi ultimi mesi“.